TRT'den seyirciyi mest edecek Gönül Dağı hamlesi işler tersine döndü!

Birbirinden iddialı dizileri ile konuşulan TRT 1'in son günlerde en dikkat çeken yapımlarından biri olan Gönül Dağı 6 Şubat cumartesi akşamı yayınlanacak 15. bölümü ile seyircinin gönlünü alacak. Her bölümü ile reyting listesinin zirvesine adını yazdıran dizi hem konusu hem de alkış toplayan oyuncu kadrosu ile dillerde.