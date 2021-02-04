TRT'den seyirciyi mest edecek Gönül Dağı hamlesi işler tersine döndü!
Cumartesi akşamları sıcacık hikayesi ile seyirciyi ekran başına kilitleyen TRT1 dizisi Gönül Dağı'nın 15. bölüm fragmanı izleyenlerin içini ısıttı mest etti!
Birbirinden iddialı dizileri ile konuşulan TRT 1'in son günlerde en dikkat çeken yapımlarından biri olan Gönül Dağı 6 Şubat cumartesi akşamı yayınlanacak 15. bölümü ile seyircinin gönlünü alacak. Her bölümü ile reyting listesinin zirvesine adını yazdıran dizi hem konusu hem de alkış toplayan oyuncu kadrosu ile dillerde.
Dizi, bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini konu alıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılıyor.
İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen sunan dizi Gönüldağı'nın başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) yer alıyor. Ayrıca genç yeteneklerin yanı sıra kadroda Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Ecem Özkaya gibi isimler de var.
Dizinin son bölümlerinde seyirciyi üzen gelişmeler yaşanıyordu. Dizinin başrollerinden olan Taner ile Dilek arasında yaşanan ayrılığın bir türlü bitmemesi seyirciyi üzüyordu.