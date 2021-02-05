TRT'den bomba dizi! Ahmet Kural Pelin Karahan başrolde EDHO yıldızı da var
TRT'nin yeni ve iddialı dizi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın kadrosu belli oldu. Kadrosunda birçok ismin yer aldığı Kıbrıs dizisi Türk televizyonunda bir ilke imza atacak.
TRT 1’in yeni ve iddialı yapımının ismi belli oldu. Tamamı Kıbrıs’ta çekilerek ulusal bir kanalda yayınlanacak ilk dizi olma özelliği de taşıyan “Bir Zamanlar Kıbrıs” yapımı, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak.
Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği dizinin çekimleri, ada halkının da yoğun ilgisiyle kısa bir süre önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı.
Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini anlatacak olan ve adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 yılı dönemiyle ekranlara gelecek.
İşte dizinin kadrosu...
Dizide sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural, eşi İnci'yi Pelin Karahan canlandıracak.