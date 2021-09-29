TRT'deki Teşkilat dizisinde erken veda kimse bunu beklemiyordu
İddialı yapımlarla seyirciyi ekran başına kilitleyen TRT 1'in en çok izlenen dizilerinden biri de Teşkilat oldu. 2. sezonu ile yine izleyicisini heyecanlandıran diziden ayrılık kararı geldi. Teşkilat'ın 16. bölüm fragmanını izleyenler şok oldu.
TRT 1'de Pazar akşamları yayınlanan aksiyonu ve heyecanı bol sahneleri ile seyirciyi 2. sezonda da ele geçiren dizi Teşkilat'tan gelen son haberler seyirciyi üzdü. 15. bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümünde bir ayrılık var.
Her sahnesi büyük bir titizlikle hazırlanan dizi Teşkilat, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor.
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu ve Ezgi Şenler gibi genç isimlerin yanı sıra Mesut Akusta, Yavuz Bingöl gibi isimlerin olduğu diziye yeni sezonda 9 yeni isim daha katıldı.
Gürkan Uygun, Hakan Boyav, Turgut Tunçalp, Mustafa Açılan, Ali Öner, Bülent Bilgiç, Mehmet Ergenç, Nil Günal, Hilal Öztunca gibi başarışı oyuncuların yeni sezonda yer alacağı Teşkilat'ta seyirciyi üzecek erken bir veda var...