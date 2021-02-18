TRT'deki Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı bacak pozuyla dumur etti
TRT 1 ekranlarının salı akşamlarına adını yazdıran dizisi Masumlar Apatmanı'nın her bölümü ilgiyle izleniyor. Gerçek hayattan alınan konusu kadar oyuncu kadrosu da sosyal medyanın dilinde. Özellikle son bölümlerde performasnı ile dikkat çeken bir isim var; Neriman yani Gizem Katmer...
Salı akşamları yayınlanan ve rakiplerini reyting listesinde sollayan dizi Masumlar Apartmanı hem gerçek hayattan esinlenen hikayesi hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle takip edililıyor. Başrollerinde Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun olduğu dizide dikkat çeken bir isim daha var..
Özgürlüğü ve ailesi arasında sıkışıp kalan Neriman, yani Gizem Katmer son bölümlerde performansı ile en dikkat çeken oyunculardan biri oldu. İnci'nin kardeşi Ege ile yeni bir aşka başlaması seyirci tarafından merakla beklenen Neriman sosyal medya da oldukça aktif.
Dizi sayesinde ünlenen ve her geçen gün takipçi ve hayran sayısını giderek arttıran Gizem Katmer'i instagram hesabında 110 bin kişi takip ediyor. Sosyal medyayı sık kullanan güzel oyuncu birbirinden iddialı pozlarını takipçilerin beğenisine sunuyor.
Dizideki Neriman'ın aksine gerçek hayatta çok başka olan Gizem Katmer cesur kıyafetleri ve bacak dekoltesi ile göz doldurmayı başarıyor. Son günlerde spora başlayan ve hayli kilo verdiği gözlerden kaçmayan dizinin Neriman'ı pozlarında bacaklarını ön planda tutmayı tercih ediyor.