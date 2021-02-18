TRT'deki Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı bacak pozuyla dumur etti

Salı akşamları yayınlanan ve rakiplerini reyting listesinde sollayan dizi Masumlar Apartmanı hem gerçek hayattan esinlenen hikayesi hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle takip edililıyor. Başrollerinde Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun olduğu dizide dikkat çeken bir isim daha var..