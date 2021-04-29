TRT'deki Gönül Dağı dizisi bitiyor seyirciyi isyan ettiren karar
TRT1'in samimiyeti ile seyircinin içini ısıtan dizisi Gönül Dağı'ndan veda haberi geldi. Bozkırda bir Anadolu masalı olan, cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı 2 bölüm sonra final yapacak, TRT 1 ilan etti.
Cumartesi akşamlarının açık ara zirvedeki dizisi Gönül Dağı hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile büyük ilgi görüyor. TRT 1 ekranlarının en iddialı dizileri arasında olan Gönül Dağı'ndan gelen son haber seyirciyi üzdü. 1 Mayıs Cumartesi günü 26. bölümü ekrana gelecek dizi final yapıyor.
Dizi, bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini konu alıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılıyor.
İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen sunan dizi Gönüldağı'nın başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) yer alıyor. Ayrıca genç yeteneklerin yanı sıra kadroda Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Ecem Özkaya gibi isimler de var.
Son haftalarda ATV'nin Kardeşlerim dizisi ile kıyasıya bir zirve yarışında olsa da Gönül Dağı AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım olmayı başarıyor. Dizinin bu kadar başarılı olmasında şüphesiz iç ısıtan konusu kadar parmak ısırtan performanslara imza atan oyuncu kadrosu da var.