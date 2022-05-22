TRT'deki Barbaroslar dizisinden ayrıldı kafalar karıştı Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bıraktı mı?
Diriliş Ertuğrul ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı gibi iddiaları yapımlarda rol alan Engin Altan Düzyatan'ın oyunculuğu artık bıraktığı ve NFT işine girdiği iddia edilmişti. Koltuk değnekleri ile görüntülenen Düzyatan, bu iddialara ilk kez net bir cevap verdi.
'Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı' dizisine veda eden Engin Altan Düzyatan, önceki gün İstanbul Havalimanı’nda elinde koltuk değnekleriyle görüntülendi. Yürümekte güçlük çeken ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verirken, "Oyunculuğu bıraktı" şekilndeki iddialara da açıklık getirdi.
2014-2019 yılları arasında 'Ertuğrul Gazi'yi oynadığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle adını yurt dışında da geniş kitlelere duyuran, 'Oruç Reis' karakterine hayat verdiği TRT 1' dizisi 'Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı'ndan yakın zamanda senaryo gereği ayrılan Engin Altan Düzyatan, İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıdı.
Yan bağlarda yırtık var: Basın mensuplarını karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan ve yürümekte zorlanan Düzyatan’ın, koltuk değneği kullandığı görüldü. 42 yaşındaki oyuncu, "Engin Bey geçmiş olsun. Sizi ilk defa değneklerle gördük. İyi misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Arkadaşlar gayet iyiyim. Yan bağlarda bir yırtık var. Onunla uğraşıyorum.