TRT'deki Barbaroslar dizisinden ayrıldı kafalar karıştı Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bıraktı mı?

Yan bağlarda yırtık var: Basın mensuplarını karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan ve yürümekte zorlanan Düzyatan’ın, koltuk değneği kullandığı görüldü. 42 yaşındaki oyuncu, "Engin Bey geçmiş olsun. Sizi ilk defa değneklerle gördük. İyi misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: