BIST 2.372
DOLAR 15,87
EURO 16,80
ALTIN 942,56

TRT'deki Barbaroslar dizisinden ayrıldı kafalar karıştı Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bıraktı mı?

TRT'deki Barbaroslar dizisinden ayrıldı kafalar karıştı Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bıraktı mı?

Diriliş Ertuğrul ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı gibi iddiaları yapımlarda rol alan Engin Altan Düzyatan'ın oyunculuğu artık bıraktığı ve NFT işine girdiği iddia edilmişti. Koltuk değnekleri ile görüntülenen Düzyatan, bu iddialara ilk kez net bir cevap verdi.

TRT'deki Barbaroslar dizisinden ayrıldı kafalar karıştı Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bıraktı mı?

'Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı' dizisine veda eden Engin Altan Düzyatan, önceki gün İstanbul Havalimanı’nda elinde koltuk değnekleriyle görüntülendi. Yürümekte güçlük çeken ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verirken, "Oyunculuğu bıraktı" şekilndeki iddialara da açıklık getirdi.

111
TRT'deki Barbaroslar dizisinden ayrıldı kafalar karıştı Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bıraktı mı?

2014-2019 yılları arasında 'Ertuğrul Gazi'yi oynadığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle adını yurt dışında da geniş kitlelere duyuran, 'Oruç Reis' karakterine hayat verdiği TRT 1' dizisi 'Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı'ndan yakın zamanda senaryo gereği ayrılan Engin Altan Düzyatan, İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıdı.

211
TRT'deki Barbaroslar dizisinden ayrıldı kafalar karıştı Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bıraktı mı?

Yan bağlarda yırtık var: Basın mensuplarını karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan ve yürümekte zorlanan Düzyatan’ın, koltuk değneği kullandığı görüldü. 42 yaşındaki oyuncu, "Engin Bey geçmiş olsun. Sizi ilk defa değneklerle gördük. İyi misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

311
TRT'deki Barbaroslar dizisinden ayrıldı kafalar karıştı Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bıraktı mı?

Arkadaşlar gayet iyiyim. Yan bağlarda bir yırtık var. Onunla uğraşıyorum.

411