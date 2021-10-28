BIST 1.522
DOLAR 9,61
EURO 11,14
ALTIN 555,75
HABER /  MEDYA

TRT'de Süper Dadı programını yapan Gözde Şahenk Erdoğan'ın pedagog olmadığı ortaya çıktı! Çocukları paspasa yolluyordu

TRT'de Süper Dadı programını yapan Gözde Şahenk Erdoğan'ın pedagog olmadığı ortaya çıktı! Çocukları paspasa yolluyordu

Çocukları düşünme paspasında bekletip ceza vermek gibi uygulamalarıyla dikkat çeken TRT ve Star TV gibi kanallarda yayınlanan Süper Dadı programı sunucusu Gözde Şahenk Erdoğan'ın pedagog olmadığı ortaya çıktı. Hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Abone ol

Türk PDR Derneği, bir dönem TRT'de yayımlanan daha sonra özel bir televizyon kanalına transfer olan Süper Dadı’nın yürütücü sunuculuğunu yapan Gözde Şahenk Erdoğan hakkında sahte unvan kullandığı gerekçesiyle  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan’ın kitaplarında, ticari faaliyetlerinin tümünde ve televizyon kanalında, ‘pedagog’ unvanını kullandığını belirten dernek, bu yolla halkın aldatıldığını savundu.

Birgün'ün haberine göre, Erdoğan’ın pedagog olarak, ‘hiçbir lisans yeterliliği’ bulunmadığını belirten dernek, “Halkımızın pedagog ve psikolojik danışman hizmetini kimin yapacağı konusunda bilgilerinin pek olmadığı, bu nedenle istismara maruz kaldığı aşikârdır” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan hakkında yapılan suç duyurusunda, özetle şu gerekçeler sıralandı:

“Şüpheli, özgeçmişinde de ifade ettiği gibi, lisans öğrenimini 2003 yılında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Kendisini her türlü mecrada pedagog olarak tanıtmaktadır. ‘Çocuk gelişimi’ alanında bir lisans mezuniyeti olan şüphelinin, ‘pedagog’ unvanını kullanması, kendini pedagog olarak tanıtması mümkün olmayıp, aksi açıkça yanıltıcı ve aldatıcı bir bilgilendirmedir. Bu kapsamda, şüpheli gibi özel sektörde reklam amaçlı, ticari amaçlı olarak pedagog unvanı kullanan çocuk gelişimi, Eğitim Fakültesi mezunu şahısların kendilerini bu şekilde yanıltıcı biçimde tanıtmaları açıkça nitelikli dolandırıcılık fiiline vücut vereceği aşikârdır. Şüpheli uzun yıllardır yetkili olmadığı halde pedagog unvanını kullanmaktadır. Pedagog unvanını kullanmaya yetkili olmayan şüpheli psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunu değildir. Şüpheli halen suç işlemeye devam ettiğinden ivedi ile eylemlerin sonlandırılmasını ve yapılacak soruşturma neticesinde şüphelinin cezalandırılması için iddianame düzenlenmesini talep ediyoruz.”

Erdoğan pedagog ünvanını kullanarak pek çok kitap yayınlamıştı

trt
ÖNCEKİ HABERLER
Eczaneler yarın açık mı 28 Ekim eczaneler kaça kadar açık çalışma saati
Eczaneler yarın açık mı 28 Ekim eczaneler kaça kadar açık çalışma saati
AK Parti'den kadına şiddet açıklaması Şebnem Şirin için taziye
AK Parti'den kadına şiddet açıklaması Şebnem Şirin için taziye
Prof. Dr. Tufan Tükek'ten uyarı! Grip vakaları yeniden başladı, acillere başvurular iki kat arttı
Prof. Dr. Tufan Tükek'ten uyarı! Grip vakaları yeniden başladı, acillere başvurular iki kat arttı
Borsa bugün öğleden sonra kapalı mı kaça kadar açık çalışma saatleri
Borsa bugün öğleden sonra kapalı mı kaça kadar açık çalışma saatleri
112'yi bin kez kez aradı 10 bin kez mesaj attı! Sonunda tutuklandı
112'yi bin kez kez aradı 10 bin kez mesaj attı! Sonunda tutuklandı
Samsun'da beton duvara çarptı! Hurdaya dönen aracın içinde sıkıştı
Samsun'da beton duvara çarptı! Hurdaya dönen aracın içinde sıkıştı
Bugün noterler kaça kadar açık 28 Ekim öğleden sonra tatil mi?
Bugün noterler kaça kadar açık 28 Ekim öğleden sonra tatil mi?
Dev teşvik paketi geliyor! Bakkaldan eczacıya tüm sektörlerde...
Dev teşvik paketi geliyor! Bakkaldan eczacıya tüm sektörlerde...
Bursa'da Göl kenarında buldu! Görünce şaştı kaldı: Ekipler alarma geçti
Bursa'da Göl kenarında buldu! Görünce şaştı kaldı: Ekipler alarma geçti
Bankalar bugün saat kaça kadar açık 28 Ekim banka çalışma saatleri
Bankalar bugün saat kaça kadar açık 28 Ekim banka çalışma saatleri