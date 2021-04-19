TRT1'in Teşkilat dizisinde ortalık karıştı Teşkilat'ta bomba ayrılık iddiası
TRT1'in MİT'ten destekli dizisi Teşkilat'ın son bölümü Twitter'a damga vurdu. Ayrılık iddiası ise seyirciyi üzdü.
Yayımlandığı ilk günden beri reytingleri elinde tutmayı başaran Teşkilat dizisi, dün akşam yeni bölümüyle yayımlandı. TRT1 kanalının yüzünü güldüren dizide dün akşam heyecan yine zirvede seyretti. Temponun bir an olsun düşmediği dizide Serdar, Zehra ve Hulki, canlarını ortaya koydu.
Teröristlerin hain planlarını önlemek için teslim olan Serdar, Zehra ve Hulki, ölümle burun burunaydı. Bölgede teröristlerin gözünün önünde gazeteci olarak bulunan Pınar ve Hakkı da oraya geldiler.
Güvenlik protokollerini çözdüğü SİHA’ları etkisiz hale getirdiğini düşünen Fadi’nin mutluluğu uzun sürmedi. Ekibin kendisine hazırladığı oyunu anlayıp neye uğradığını şaşıran Fadi, konumunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
Fadi’nin planlarını bozan ekip, durumu giderek ağırlaşan Hulki’yi hastaneye yetiştirmek için ülkeye döndü.