TRT1'deki Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan sevgilisini yanlışlıkla ifşa etti bakın kim

TRT1 ekranlarının bol reytingli dizilerinden biri de Gönül Dağı oldu. İzlendiği kadar oyuncularının da merak edildiği dizinin yıldızların biri ise Berk Atan... Dizide Taner karakterine hayat veren Berk Atan, sosyal medyada da sıkı bir şekilde takip ediliyor.