TRT1 Teşkilat dizisinin 'Şef'i bakın kim oldu usta isim Teşkilat'ın kadrosunda
Teşkilat dizisine flaş bir transfer yaşandı. TRT1'in sevilen dizisine usta bir isim dahil oldu ve Teşkilat dizisinde 'Şirket' adına ajan yetiştiriyor.
MİT destekli Teşkilat dizisi yayımlandığı ilk günden beri seyircinin ilgiyle takip ettiği bir yapım haline geldi. Yayımlandığı gece yalnızca izleyiciyi televizyon ekranlarına kilitlemiyor sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oluyor. Oyuncularının da oldukça sevildiği Teşkilat'a yeni bir ismin katılması ise heyecanlandırdı.
Teşkilat dizisine gazeteci Ahmet Utlu da katıldı. Ahmet Utlu, dizide 'Şirket’in önemli isimlerinden biri olan ve 'Şef' namıyla tanınan gizemli bir karaktere hayat veriyor. Tecrübeli bir ajan olan 'Şef' yıllarca sahada operasyonlara katılarak ‘Şirket’ adına birçok faaliyette bulunduktan sonra saha operasyonlarından çekilmiş bir karakter.
Ancak restoran işletmecisi olarak görünen karakter, ardından ise 'Çiftlik' adını verdiği eğitim kampında eşsiz yeteneklerle donatılmış casusları yetiştirmeye başlıyor. "Şef’in" yetiştirdiği bu özel yetenekli ajanlar genelde yetimlerden seçiliyor. Şef’in ajanları küçük yaşlardan itibaren zorlu eğitimlerden geçerken, hazır hale geldiklerinde tüm dünyada Şirket adına faaliyet göstermekte ve mutlak suretle Şef’e itaat ediyorlar.
Teşkilat'ın altıncı bölümünde Ceren’i (Ezgi Eyüboğlu) son anda namlunun ucundan kurtaran ve ardından nasihatleri ile yol gösteren Şef, hikayede dengeleri değiştirecek bir isim olduğunun sinyallerini verdi. Teşkilat dizisi yeni bölümüyle, 18 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında olacak.