TRT1 Teşkilat 26. bölüm fragmanında 'Serdar' detayı: Çağlar Ertuğrul diziden gönderiliyor mu?

TRT1'de yayınlanan Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu olan Teşkilat dizisinin 26. bölüm fragmanında MİT ajanı Serdar'ı canlandıran Çağlar Ertuğrul'un şakağına silah dayadığı anlar sıkı izleyicilerin gözünden kaçmadı. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Serdar rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' alan Çağlar Ertuğrul'un sahnede Tamer Karadağlı taklidiyle gönderme yapmasının ardından, TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan'ın da sert sözlerle eleştirmişti. Tüm bu gelişmeler bir araya getirildiğinde, fragmanda Çağlar Ertuğrul'un silahı kafasına dayadığı anlar, ünlü oyuncunun diziden gönderilip gönderilmediği sorusunu akıllara getirdi.