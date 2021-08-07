TRT1 Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola 'Help Turkey'den sonra ayrılıyor mu?
TRT! Masumlar Apartmanı dizisinde 'Safiye' karakterini canlandıran oyuncu Ezgi Mola'nın 'Help Turkey' kampanyasına destek vermesinin ardından Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağı söylentileri medya kulislerini hareketlendirdi.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın, 10 gündür devam eden yangınlarla ilgili yaptığı paylaşımların TRT'de rahatsızlığa neden olduğu iddia edildi. İddialara göre oyuncu, yeni sezonda Masumlar Apartmanı kadrosunda yer almayacak.
Medyatava'nın haberine göre; TRT'nin OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisinde 'Safiye' karakterini canlandıran Ezgi Mola'nın akıbeti merak konusu oldu.
TRT yönetiminde rahatsızlık yarattığı konuşuluyordu
10 gündür devam eden yangınlarla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından hükümete eleştiriler yönelten ve 'Help Turkey' kampanyasına da katılan Ezgi Mola'nın, TRT yönetiminde rahatsızlık yarattığı konuşuluyordu.
Ezgi Mola, büyük olasılıkla önümüzdeki sezon Masumlar Apartmanı kadrosunda yer almayacak. Konuyla ilgili olarak yapım şirketi OGM Pictures'a da henüz ulaşmış bir talep bulunmuyor.