TRT1 Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola 'Help Turkey'den sonra ayrılıyor mu?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın, 10 gündür devam eden yangınlarla ilgili yaptığı paylaşımların TRT'de rahatsızlığa neden olduğu iddia edildi. İddialara göre oyuncu, yeni sezonda Masumlar Apartmanı kadrosunda yer almayacak.