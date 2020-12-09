TRT1 Masumlar Apartmanı'nda Gülben 'yok artık' dedirtti Twitter sallandı
Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü yine sosyal medyanın gündemine birinci sıradan girdi. Gülben karakteri, Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi.
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan, gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı dizisi dün akşam yeni bölümüyle yayımlandı. Birbirinden başarılı isimleri birleştiren dizinin son bölümü de herkesi televizyon ekranlarına kilitledi.
Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Gülben'in yaptıkları damga vurdu. Gülben, Esra'yı yaralama suçundan karakola ifade vermek için götürüldü. Bu esnada ise Esat ile Esra birbirlerine daha çok yakınlaştı. Esat'ın kendisinden uzaklaştığını düşünen Gülben, yine rahat durmadı.
Karakola düşen Gülben hayatının en korkulu gecesini yaşadı. Gülben’i polise Esra'nın şikayet ettiğini düşünen İnci ona hesap sormaya gider ancak şaşırtıcı bir yanıt alır. Gülben yaşadıklarının etkisiyle herkesi büyük bir tehlikeye atar.
Çöp evi yakmak isteyen Gülben alevlerin artmasıyla evde mahsur kaldı ve dumandan bayıldı. Karşı otelden yangını gören Naci ise imdada yetişti.