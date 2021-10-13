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TRT1 Masumlar Apartmanı'na Özgü Namal mı geliyor? Demet Akalın 'yaşlı' dedi beğenmedi

TRT1 Masumlar Apartmanı'na Özgü Namal mı geliyor? Demet Akalın 'yaşlı' dedi beğenmedi

TRT1'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizi kadrosuna Özgü Namal'ın transfer olacağı iddialarına şarkıcı Demet Akalın'dan çok konuşulacak bir eleştiri geldi. Demet Akalın, Özgü Namal'ı dizi için fazla 'yaşlı' bularak yakıştıramadığını ifade etti.

TRT1 Masumlar Apartmanı'na Özgü Namal mı geliyor? Demet Akalın 'yaşlı' dedi beğenmedi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özgü Namal'ın Masumlar Apartmanı dizisine transfer olacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesini anlatan 'Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümleri merakla bekleniyor. 'Masumlar Apartmanı' dizisi için Özgü Namal'a teklif yapıldığı ortaya çıktı.
Şarkıcı Demet Akalın da bu transfer haberlerine kayıtsız kalmadı. 

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TRT1 Masumlar Apartmanı'na Özgü Namal mı geliyor? Demet Akalın 'yaşlı' dedi beğenmedi

Yedi yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun babası Serdar Oral'ı Ekim 2020'de kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, tüm projelerini iptal edip inzivaya çekilmişti.

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TRT1 Masumlar Apartmanı'na Özgü Namal mı geliyor? Demet Akalın 'yaşlı' dedi beğenmedi

Yapımcılar, uzun süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncunun peşine düştü.

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TRT1 Masumlar Apartmanı'na Özgü Namal mı geliyor? Demet Akalın 'yaşlı' dedi beğenmedi

Geçtiğimiz sezon 'Hükümsüz' dizisinin kadrosundan son anda ayrılan Namal'ın, en büyük isteği çocuklarına daha çok zaman ayırmak için dijital projede oynamak.

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