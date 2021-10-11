TRT1 Masumlar Apartmanı'na Demet Akalın yorumu! Özgü Namal'ı yakıştıramadı: Yaşlı...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özgü Namal'ın Masumlar Apartmanı dizisine transfer olacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesini anlatan 'Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümleri merakla bekleniyor. 'Masumlar Apartmanı' dizisi için Özgü Namal'a teklif yapıldığı ortaya çıktı.

Şarkıcı Demet Akalın da bu transfer haberlerine kayıtsız kalmadı.