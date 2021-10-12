TRT1 Masumlar Apartmanı'na Demet Akalın yorumu! Özgü Namal'ı yakıştıramadı
TRT1 Masumlar Apartmanı'na Özgü Namal'ın transfer olacağı iddiasına şarkıcı Demet Akalın'dan çok konuşulacak yorum... Akalın, Özgü Namal'ı dizi için fazla 'yaşlı' bularak yakıştıramadı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özgü Namal'ın Masumlar Apartmanı dizisine transfer olacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesini anlatan 'Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümleri merakla bekleniyor. 'Masumlar Apartmanı' dizisi için Özgü Namal'a teklif yapıldığı ortaya çıktı.
Şarkıcı Demet Akalın da bu transfer haberlerine kayıtsız kalmadı.
Yedi yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun babası Serdar Oral'ı Ekim 2020'de kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, tüm projelerini iptal edip inzivaya çekilmişti.
Yapımcılar, uzun süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncunun peşine düştü.
Geçtiğimiz sezon 'Hükümsüz' dizisinin kadrosundan son anda ayrılan Namal'ın, en büyük isteği çocuklarına daha çok zaman ayırmak için dijital projede oynamak.