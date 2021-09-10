TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmandaki şiirin sırrı! Seyirci çıldırdı!

TRT 1 ekranlarında ikinci sezonuna hazırlanan Masumlar Apartmanı, yeni sezonun ilk fragmanı ile izleyicisini heyecanlandırdı. Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonundan 2. fragman yayınlandı. Verdiği mesajla yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan dizinin fragmanında okunan şiirin derin anlamı çözüldü. Fragmanda Farah Zeynep Abdullah'ın yerine diziye dahil olan Melisa Şenolsun da yer aldı.