TRT1 Masumlar Apartmanı son bölümde izleyiciye final şoku: Hikmet öldü mü?
TRT1 Masumlar Apartmanı 39. bölümün finalinde Hikmet'in düşüp bayılması sosyal medyada diziyi sıkı takip eden takipçileri heyecanlandırarak 'Hikmet ölüyor mu' sorusunu gündeme getirdi.
TRT1 Masumlar Apartmanı 21 Eylül Salı 39.bölümde fenomen dizinin sevenlerini şoke eden bir detaya yer verdi. Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın başrollerde yer aldığı Masumlar Apartmanı, Salı akşamı 39. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı son bölümde, karşı apartmandan Han'ın evini gözetleyen ve dinleyen Rüya, Hikmet'in fenalaşarak yere yığıldı gördü. Safiye ve Gülben ise babalarının durumundan haberdar olmadı. Bu durum izleyiciye 'Hikmet ölüyor mu' dedirtti.
Reyting listelerinde üst sıraları rakiplerine bırakmayan Masumlar Apartmanı 39. son bölüm final sahnesinde büyük bir şok yaşandı.
Koşarak eve giden Rüya kapıyı çalıp "Babanızın yardıma ihtiyacı var. Adam ölüyor gitsenize" dedi. Gülben, Safiye ve Neriman ise babalarını yerde hareketsiz yatarken buldu.
Hikmet karakterini canlandıran Metin Coşkun kimdir?
1 Ocak 1948 yılında doğdu. Oyunculuğa 1070 yılında adım attı. Tiyatroda da birçok oyunda yer alan Coşkun, ilk defa kamera karşısına 1984 yılında Sessiz Film isimli dizi ile geçti. İkinci Bahar adındaki televizyon dizisinde oynadı.