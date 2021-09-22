TRT1 Masumlar Apartmanı son bölümde izleyiciye final şoku: Hikmet öldü mü?

TRT1 Masumlar Apartmanı 21 Eylül Salı 39.bölümde fenomen dizinin sevenlerini şoke eden bir detaya yer verdi. Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın başrollerde yer aldığı Masumlar Apartmanı, Salı akşamı 39. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı son bölümde, karşı apartmandan Han'ın evini gözetleyen ve dinleyen Rüya, Hikmet'in fenalaşarak yere yığıldı gördü. Safiye ve Gülben ise babalarının durumundan haberdar olmadı. Bu durum izleyiciye 'Hikmet ölüyor mu' dedirtti.