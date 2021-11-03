BIST 1.535
DOLAR 9,63
EURO 11,16
ALTIN 551,39
MEDYA

TRT1 Masumlar Apartmanı dizisi 46. bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı dizisi 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı 9 Kasım 2021 Salı Salı akşamı TRT 1'de...

Safiye ve Gülben, yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han'ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır.

Ancak Han'ın dünyası İnci'yi gördüğü anda değişecek; aşk, Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aziz Yıldırım'ın doğum gününden bomba görüntüler! Kimler vardı hangi şarkı söylendi?
Aziz Yıldırım'ın doğum gününden bomba görüntüler! Kimler vardı hangi şarkı söylendi?
Linet İsrail Eurovision seçmeleri yarışmasında sahneyi Türkçe şarkıyla inletti
Linet İsrail Eurovision seçmeleri yarışmasında sahneyi Türkçe şarkıyla inletti
Cem Yılmaz'dan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala çıkışı! Enver Aysever'i çok fena bozdu
Cem Yılmaz'dan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala çıkışı! Enver Aysever'i çok fena bozdu
Sana Söz 2. bölüm fragmanı
Sana Söz 2. bölüm fragmanı
Yargı 8. bölüm fragmanı
Yargı 8. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 8. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 8. bölüm fragmanı
İBB Başkanı İmamoğlu metrodaki internetin tanıtımını yaparken bağlantı koptu
İBB Başkanı İmamoğlu metrodaki internetin tanıtımını yaparken bağlantı koptu
TGB: ABD askerlerinin başına çuval geçirdik
TGB: ABD askerlerinin başına çuval geçirdik
Sürücüsüz tır araçları hurdaya çevirdi o anlar kamerada
Sürücüsüz tır araçları hurdaya çevirdi o anlar kamerada
İstanbul'da otomobil çarptı motokurye metrelerce havaya uçtu! İşte o anlar...
İstanbul'da otomobil çarptı motokurye metrelerce havaya uçtu! İşte o anlar...