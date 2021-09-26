TRT1 Gönül Dağı TV8 Masterchef Fox Son Yaz'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

Gedelli kasabasına tayinini isteyen ve gelir gelmez yaşadığı salgınla zor günler geçiren Doktor Kenan (Serkan Kuru), ailesiyle ilgili gizemin sırrını aralamak için çalışmaya devam ettiği Gönül Dağı zirveyi rakibine kaptırdı.



İşte cumartesi günü reytingleri...