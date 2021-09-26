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TRT1 Gönül Dağı TV8 Masterchef Fox Son Yaz'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

TRT1 Gönül Dağı TV8 Masterchef Fox Son Yaz'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

25 Eylül 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Gönül Dağı ve Son Yaz'ı hüsrana uğrattı.

TRT1 Gönül Dağı TV8 Masterchef Fox Son Yaz'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

25 Eylül Cumartesi akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelen yarışmada şeflerin yaptığı tadımın ardından ana kadroya seçilen isim Pelin oldu. Sevilen program reytinglerde umduğunu bulamadı.

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TRT1 Gönül Dağı TV8 Masterchef Fox Son Yaz'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

Soner’in abisinin yönlendirmesiyle bir grup otele baskına gider. Soner’le Akgün oradakilerle başa çıkmaya çalışırken, Yağmur da krize girer. Yağmur’u otelden çıkarmak için adamlarla mücadeleye giren Soner vurulduğu Son Yaz reytinglerde dibe çakıldı.

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TRT1 Gönül Dağı TV8 Masterchef Fox Son Yaz'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

Gedelli kasabasına tayinini isteyen ve gelir gelmez yaşadığı salgınla zor günler geçiren Doktor Kenan (Serkan Kuru), ailesiyle ilgili gizemin sırrını aralamak için çalışmaya devam ettiği Gönül Dağı zirveyi rakibine kaptırdı.

İşte cumartesi günü reytingleri...

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TRT1 Gönül Dağı TV8 Masterchef Fox Son Yaz'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

10 - Hava Durumu (ATV)

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