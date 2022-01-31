TRT1 Bizim Köyün Kızları yarışmacısı intihar etti Kübra Ece kimdir nişanlısını basmış!
TRT1 Bizim Köyün Kızları programının fenomen yarışmacısı Kübra Ece intihar etti Kübra Ece'nin nişanlısını başka bir kadınla uygunsuz halde yakaladığı iddia edildi.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları yarışmasında bir döneme damgasını vuran fenomen yarışmacısı Kübra Ece'nin intihar ederek hayatına son verdiği öğrenildi. İntihar haberinin üzerine Kübra Ece'nin hayatına dair bilinmeyenler çok fazla merak edilmeye başladı. Peki Kübra Ece kimdir, neden intihar etti? İşte yanıtı...
4. kattaki evinin camından atlayarak intihar etti: Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla sosyal medyada adını duyuran ve büyük bir takipçi kitlesine kavuşan Kübra Ece, bir binanın 4. kattaki evinin camından kendini bırakarak intihar etti.
Güler yüzüyle kendisini Türk halkına sevdiren sempatik yarışmacı Kübra Ece, 4. kattan atlamasının ardından kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
İntihar nedeni ne: Geçtiğimiz yıllarda nişanlandığı bilinen Kübra Ece, 4. katta bulunan evinin camından atlayarak intihar etmesinin nedeninin ise nişanlısı olduğu konuşuluyor.