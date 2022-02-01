TRT1 Bizim Köyün Kızları yarışmacısı intihar etti Kübra Ece kimdir 'Nişanlısı aldatmış' iddiası

4. kattaki evinin camından atlayarak intihar etti: Magazin Burada'nın haberine göre, Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla sosyal medyada adını duyuran ve büyük bir takipçi kitlesine kavuşan Kübra Ece, bir binanın 4. kattaki evinin camından kendini bırakarak intihar etti.