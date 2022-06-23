TRT fişini erken çekti bitirdi! Başrol oyunusu bile diziyi kurtaramadı!
Televizyon ekranlarında hızlı çıkış yapan ve hızlı final yapan diziler arasına bir yenisi daha ekleniyor. Sevenlerine üzücü haber çok erken geldi. O muhteşem dizinin final tarihi belli oldu. Başrol oyuncuları bile diziyi kurtarmaya yetemedi...
Televizyon ekranlarına veda eden yapımlar arasına bir yenisi daha ekleniyor. Kısa sürede çok sevilen dizinin final tarihi belli oldu. Bu haber izleyicilerini üzdü. Bakın hangi dizi ekranlara veda ediyor...
Kanalların bin bir emekle seyirciyle buluşturduğu bazı diziler, kimi zaman beklenen ilgiyi göremiyor ve kısa sürede ekrana veda ediyor. Son olarak, kadrosunda son dönemin popüler isimlerinin yer aldığı bir dizi daha reyting canavarına yenildi.
2021 - 2022 sezonunda başlayıp yaz aylarında da seyirciyle buluşmaya devam etmesi beklenen bir diziden final haberi geldi.
Ekran yolculuğuna büyük bir iddiayla başlayan ve uzun soluklu olacağı tahmin edilen diziden gelen final haberi herkesi şaşırttı.