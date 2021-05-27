TRT dizisi Masumlar Apartmanı'ndaki Neriman dekoltesiyle olay oldu
TRT 1'in dizisi Masumlar Apartmanı hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle takip ediliyor. Dizinin özellikle son bölümlerinde dikkat çeken bir oyuncu var; dizinin Neriman'ı genç oyuncu Gizem Katmer..
Yaz sezonunun başlaması ile birlikte birçok dizi ekrana veda etti, bir çok dizi de sezon finali yaparak seyircisine ara verdi. En çok izlenen dizilere imza atan TRT 1'in Masumlar Apartmanı dizisi ise hem reyting listelerinde hem de sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden biri olmayı başardı. Oyuncu kadrosu ile de tam not alan dizinin son günlerdeki en popüler ismi ise Gizem Katmer...
Dizide 4 kardeşli bir ailenin en küçüğü olan Neriman'a hayat veren oyuncu Gizem Katmer bu dizi sayesinde geniş kitleler tarafından sevildi ve tanında. Dizide kendine acı veren ve bu acıdan zevk alan mazoşist bir karakteri oynayan Gizem Katmer özellikle son bölümlerde Ege ile yaşadığı aşk ve değişimle gündemde.
Masumlar Apartmanı ile daha çok kişi tarafından tanınan dizinin Neriman'ı sosyal medyanı aktif kullanan isimlerden biri. 121 bin kişi tarafından takip edilen genç oyuncu aslında bambaşka biri.
Dizideki hastalıklı Neriman'ın aksine hayat dolu ve eğlenmeyi sevdiği paylaşımlarından belli olan Gizem Katmer, sık sık pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.