TRT 1 ekranlarının en iddialı yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi son bölümü ile yine sosyal medyanın konusu oldu. Cumartesi akşamları yayınlanan her bölümü ile reyting listesinin zirvesine adını yazdıran dizi hem konusu hem de alkış toplayan oyuncu kadrosu ile dillerde.