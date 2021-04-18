TRT dizisi Gönüldağı'ndaki Dilek meğer tescilli güzellmiş pozları fena!
TRT 1 ekranlarının iç ısıtan bozkır dizisi Gönül Dağı her cumartesi seyirciyi güldürürken bir yandan da ağlatmayı başarıyor. Bozkırda bir Anadolu masalı olan Gönüldağı dizisinin hikayesi kadar oyuncuları da ilgiyle takip ediliyor. Onlardan biri de dizinin Dilek'i Gülsim Ali İlhan...
TRT 1 ekranlarının en iddialı yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi son bölümü ile yine sosyal medyanın konusu oldu. Cumartesi akşamları yayınlanan her bölümü ile reyting listesinin zirvesine adını yazdıran dizi hem konusu hem de alkış toplayan oyuncu kadrosu ile dillerde.
Dizi, bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini konu alıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılıyor.
İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen sunan dizi Gönüldağı'nın başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) yer alıyor. Ayrıca genç yeteneklerin yanı sıra kadroda Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Ecem Özkaya gibi isimler de var.
Dizi ile birlikte yıldızı parlayan ve adından söz ettiren bir isim var; Gülsim Ali İlhan... Gönüldağı sayesinde hayran kitlesini ikiye katlayan ve duru güzelliği ile seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin Dilek'i meğer tescilli bir modelmiş..