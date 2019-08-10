TRT Çocuk'ta Kaz Dağları sansürü gündeme oturdu sunucunun eli ayağına dolaştı

TRT Çocuk'ta Kaz Dağları sansürü gündeme oturdu sunucunun eli ayağına dolaştı

Kaz Dağları'nda devam eden altın madeni çalışmalarına tepkiler sürerken TRT Çocuk kanalında yayınlanan bir programda küçük bir çocuğun Kaz Dağları'nı hatırlatması üzerine sansür uygulandı.

TRT Çocuk'ta Kaz Dağları sansürü gündeme oturdu sunucunun eli ayağına dolaştı - Sayfa 1

TRT Çocuk kanalının sevilen programı Haberin Olsun'da önceki gün ilginç bir olay yaşandı. Küçük çocukların telefonla canlı yayına bağlanarak kendi haberlerini sunduğu programda bir çocuğun "Kazdağları'na zarar veriliyor" demesi üzerine sansür uygulandı.

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TRT Çocuk'ta Kaz Dağları sansürü gündeme oturdu sunucunun eli ayağına dolaştı - Sayfa 2

Programa katılan 9 yaşındaki Utku Ege Akburu ismindeki çocuğun sözleri üzerine reji ekibi, telefon bağlantısını kesti. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu olayda sunucunun verdi tepki ise daha da dikkat çekici bulundu.

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TRT Çocuk'ta Kaz Dağları sansürü gündeme oturdu sunucunun eli ayağına dolaştı - Sayfa 3

Utku'nun sözlerinin ardından program sunucusu Gözde Çevik, "Utkucuğum güzel güzel konuştuk şimdi seninle, iyi bayramlar" diyerek yayından aldı. Kısa sürede gündeme oturan bu olaya siyasetten isimler tepki gösterdi.

TRT Çocuk'ta Kaz Dağları'na sansür anı

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TRT Çocuk'ta Kaz Dağları sansürü gündeme oturdu sunucunun eli ayağına dolaştı - Sayfa 4

Tuncay Özkan'dan tepki: CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir çocuğun konuşmasına bile tahammülleri yok! TRT Çocuk programına bağlanan Utku'nun sözleri Kazdağları'ndaki ağaç katliamını eleştirmesi nedeniyle kesildi! Doğayı savunan bir çocuğun sözlerine bile sansür uygulayan zihniyetten Türkiye'ye hayır gelmez!" ifadelerini kullandı.

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