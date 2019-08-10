TRT Çocuk'ta Kaz Dağları sansürü gündeme oturdu sunucunun eli ayağına dolaştı
Kaz Dağları'nda devam eden altın madeni çalışmalarına tepkiler sürerken TRT Çocuk kanalında yayınlanan bir programda küçük bir çocuğun Kaz Dağları'nı hatırlatması üzerine sansür uygulandı.
TRT Çocuk kanalının sevilen programı Haberin Olsun'da önceki gün ilginç bir olay yaşandı. Küçük çocukların telefonla canlı yayına bağlanarak kendi haberlerini sunduğu programda bir çocuğun "Kazdağları'na zarar veriliyor" demesi üzerine sansür uygulandı.
Programa katılan 9 yaşındaki Utku Ege Akburu ismindeki çocuğun sözleri üzerine reji ekibi, telefon bağlantısını kesti. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu olayda sunucunun verdi tepki ise daha da dikkat çekici bulundu.
Utku'nun sözlerinin ardından program sunucusu Gözde Çevik, "Utkucuğum güzel güzel konuştuk şimdi seninle, iyi bayramlar" diyerek yayından aldı. Kısa sürede gündeme oturan bu olaya siyasetten isimler tepki gösterdi.
Tuncay Özkan'dan tepki: CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir çocuğun konuşmasına bile tahammülleri yok! TRT Çocuk programına bağlanan Utku'nun sözleri Kazdağları'ndaki ağaç katliamını eleştirmesi nedeniyle kesildi! Doğayı savunan bir çocuğun sözlerine bile sansür uygulayan zihniyetten Türkiye'ye hayır gelmez!" ifadelerini kullandı.