TRT Çocuk'ta Kaz Dağları sansürü gündeme oturdu sunucunun eli ayağına dolaştı

Tuncay Özkan'dan tepki: CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir çocuğun konuşmasına bile tahammülleri yok! TRT Çocuk programına bağlanan Utku'nun sözleri Kazdağları'ndaki ağaç katliamını eleştirmesi nedeniyle kesildi! Doğayı savunan bir çocuğun sözlerine bile sansür uygulayan zihniyetten Türkiye'ye hayır gelmez!" ifadelerini kullandı.