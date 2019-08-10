TRT Çocuk'ta ilginç anlar! Çocuk Kaz Dağları dedi sunucunun eli ayağına dolaştı!

TRT Çocuk kanalının sevilen programı Haberin Olsun'da önceki gün ilginç bir olay yaşandı. Küçük çocukların telefonla canlı yayına bağlanarak kendi haberlerini sunduğu programda bir çocuğun "Kazdağları'na zarar veriliyor" demesi üzerine sunucu ne yapacağını şaşırdı.