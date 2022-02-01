TRT Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece intihar etti! Aile 'Nişanlısı yok' dedi polis 7 kişiyi gözaltına aldı
İstanbul Avcılar'da 4'üncü kattan düşen Kübra Ece yaşamını yitirdi. Nişanlısını başkasıyla gördüğü için intihar ettiği iddia edildi. Kuzeni, "Nianlısı yoktu birileri mi attı?" diye sordu. Olay sırasında evde olduğu öğrenilen 7 kişi gözaltına alındı.
TRT 1'de katıldığı Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla ünlenen Kübra Ece 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Ece'nin nişanlısını başka birisiyle gördüğü için bunalıma girip intihar ettiği iddia edildi. Ancak ailesi, "Kübra Ece'nin nişanlısı yoktu" açıklaması yapıp, "onu biri mi attı?" diye sordu. 30 yaşındaki Ece'nin ölümüyle ilgili evde bulunan 7 kişi gözaltına alındı.
Kübra Ece, henüz bilinmeyen bir şekilde Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki binanın 4. katından düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kübra Ece kurtarılamadı.
Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C.'yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.
Emniyette alınan ilk ifadelerde şüpheliler, Kübra Ece'nin evde bulunan erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra atladığını iddia etti.