TRT 1'in Şampiyon dizisinde şok ayrılık! Dizide vedalar gelmeye devam ediyor
TRT 1'in sevilen dizisi Şampiyon'dan ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın veda ettiği diziye bir isim daha veda etmeye hazırlanıyor.
TRT'nin en iddialı dizilerinden biri olarak gördüğü Şampiyon dizisi reytinglerde istenileni verememiş, yakın zamanda final yapacağı öğrenilmişti. Dizinin hayranlarını üzen bu karar sonrası oyuncu kadrosunda yavaş yavaş ayrılıklar yaşanmaya başlandı.
Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Şahin Kendirci, Erkan Avcı, gibi isimlerin olduğu Şampiyon dizisi reytinglerde hayal kırıklığı yarattı. Dizide 'Kafkas' karakterinin hocası rolünü oynayan usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın vedası hayranlarını üzmüştü.
BSK Yapım imzalıi yönetmenliğini, Ketche ve Müge Uğurlar’ın yaptığı dizide şok bir ayrılık yaşanacak. Dizide Mücella karakterini canlandıran Bahar Süer de ekibe veda etti.
Bahar Süer Kimdir?
Bahar Süer, 13 Şubat 1985 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.