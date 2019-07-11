TRT 1'in efsane dizisi Seksenler hakkında flaş gelişme! Yapımcı Birol Güven resmen açıkladı

Hangi kanalda yayınlanacak?: Ancak dizinin 7. sezonundan itibaren hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı. 6 sezon boyunca TRT ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizinin, yeni sezonda da aynı kanalda yayınlanması tahmin ediliyor.