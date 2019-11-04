TRT 1'de yayınlanan Elimi Bırakma setinde kriz çıktı Alp Navruz tehditler savurdu

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Elimi Bırakma'nın dizi setinde kavga krizi çıktı. Genç oyuncu Alina Boz ile başrolü paylaşan Alp Navruz, iddialara göre, rejide görevli bir kadın çalışanın üzerine yürüyerek darp etmekle tehdit etti.