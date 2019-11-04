TRT 1'de yayınlanan Elimi Bırakma setinde kriz çıktı Alp Navruz tehditler savurdu
TRT 1'de yayınlanan Elimi Bırakma dizi setinde Alina Boz ile başrolü paylaşan Alp Navruz, kriz çıkardı.
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Elimi Bırakma'nın dizi setinde kavga krizi çıktı. Genç oyuncu Alina Boz ile başrolü paylaşan Alp Navruz, iddialara göre, rejide görevli bir kadın çalışanın üzerine yürüyerek darp etmekle tehdit etti.
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Medyaradar'da yer alan habere göre önceki gece çekimler esnasında gerçekleşen olayda; kendisine mikrofon takılması gerektiğini söyleyen rejide görevli kadın çalışana ‘salak mısın’ diyen Navruz, daha sonra dövmekle tehdit ederek üzerine yürüdü.
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Set ekininin tepki göstermesi üzerine Alp Navruz, çekimleri yarıda bırakıp arabasıyla uzaklaştı.
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Öte yandan Pazar akşamları ekranlara gelen dizi TRT'de alınan kararla salı gününe çekilmişti.
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