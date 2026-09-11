TRT 1 yayın akışı belli oldu! Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal’ın yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisi, yaz tatilinin ardından yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Haziran ayında yayınlanan 31. bölümüyle sezon finali yapan dizi, 11 Eylül Cuma akşamı yayın akışında yer almadı. Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan yapım ekibi, merakla beklenen 2. sezon yayın tarihini ve tanıtım fragmanlarını izleyicilerin beğenisine sundu. Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Taşacak Bu Deniz 2. sezon 32. bölüm hangi gün başlayacak? İşte TRT 1 yayın akışı ve yeni sezona dair tüm detaylar…

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

TRT 1'in 11 Eylül 2026 Cuma tarihli yayın akışında Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü yer almıyor. Dizi, yaz sezonu arasına devam etmesi sebebiyle bu akşam ekranlara gelmiyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin merakla beklenen 2. sezon başlangıç tarihi resmi olarak duyuruldu. Sevilen dizi, 2. sezonun ilk bölümü olan 32. bölümüyle 18 Eylül 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 2. sezonuna ait ilk tanıtım ve yeni bölüm fragmanları TRT 1'in resmi yayın kanalları ile dizinin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı. Yayınlanan fragmanda hikayenin kaldığı yerden devam edeceği ve kadroya katılan yeni isimlerle birlikte gerilimin tırmanacağı görüldü.