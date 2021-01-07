TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu'nun başrolü Buğra Gülsoy'dan itiraf: Çok zorlandım
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sultan Melikşah'ı Buğra Gülsoy, YouTube'daki samimi itiraflarıyla dikkat çekti. Gülsoy, en zorlandığı sahneyi de itiraf etti.
TRT 1'de yayımlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah karakteri ile izleyici karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Buğra Gülsoy, sosyal medyadan izleyicilerin kendisine yolladığı soruları yanıtladı. Dizide en çok zorlandığı sahneyi anlatan Gülsoy, çekimlere başladıklarında ilk bölümde yaşananların kendisine çok ağır geldiğini söyledi.
Melikşah'ın babası Sultan Alparslan ile çıktıkları fetih sırasında kendisini göstermeye çalışması, eşi Başulu'nun Ahmet Sencer'i doğururken ölmesi ve babası Alparslan'ın hain bir suikast sonucu ölmesinin üst üste geldiğini hatırlatan Buğra Gülsoy, ''Duygusal olarak çok zorlandım'' diyerek sözlerine şöyle devam etti:
''Duygusal yoğunluğu çok fazla ve çok fazla geçişleri olan bir bloktu. Orada çok üzerine çalışmam gerekiyordu. Umarım hakkıyla çıkmıştır. Bir bütün olduk, bir aile olduk. Kostümünden makyajına…''
''Karaktere girdiğiniz zaman ve bu setin içine geldiğiniz zaman, kendinizi çok güvende hissediyorsunuz. Sadece işimi yapmam, oynamam gerekiyor. Çok güzel tarihi işin içinde yer almak''