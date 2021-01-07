TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu'nun başrolü Buğra Gülsoy'dan itiraf: Çok zorlandım

Melikşah'ın babası Sultan Alparslan ile çıktıkları fetih sırasında kendisini göstermeye çalışması, eşi Başulu'nun Ahmet Sencer'i doğururken ölmesi ve babası Alparslan'ın hain bir suikast sonucu ölmesinin üst üste geldiğini hatırlatan Buğra Gülsoy, ''Duygusal olarak çok zorlandım'' diyerek sözlerine şöyle devam etti: