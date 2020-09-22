TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu için Buğra Gülsoy imaj değiştirdi tanınmaz halde

Yeni dizisi heyecanla beklenen oyuncu, rolü gereği büründüğü imajıyla tanınmaz hale geldi. Büyük Selçuklu imparatorluğundaki taht kavgalarının anlatılacağı dizi için zorlu bir süreç geçiren yakışıklı oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla saçlarının uzatıldığı bir fotoğrafını paylaştı.