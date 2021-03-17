TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi için kötü haber! Kriz patlak verdi
TRT1'in sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi için kötü haber geldi. Sette kriz patlak verdi, çekimler durdu.
TRT 1 ekranlarında yayımlanan Buğra Gülsoy'un başrolü çektiği Uyanış: Büyük Selçuklu, seyircisini üzen haber geldi. Uyanış: Büyük Selçuklu setinde koronavirüs krizi patlak verdi.
Testi pozitif çıkan çalışanlar nedeniyle dizinin çekimlerine ara verilirken, sevilen dizinin 26. bölümünün gelecek hafta yayınlanmayacağı öğrenildi.
TRT tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir.''
''Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.''