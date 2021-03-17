BIST 1.568
DOLAR 7,52
EURO 8,95
ALTIN 418,00

TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi için kötü haber! Kriz patlak verdi

TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi için kötü haber! Kriz patlak verdi

TRT1'in sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi için kötü haber geldi. Sette kriz patlak verdi, çekimler durdu.

TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi için kötü haber! Kriz patlak verdi

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Buğra Gülsoy'un başrolü çektiği Uyanış: Büyük Selçuklu, seyircisini üzen haber geldi. Uyanış: Büyük Selçuklu setinde koronavirüs krizi patlak verdi. 

18
TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi için kötü haber! Kriz patlak verdi

Testi pozitif çıkan çalışanlar nedeniyle dizinin çekimlerine ara verilirken, sevilen dizinin 26. bölümünün gelecek hafta yayınlanmayacağı öğrenildi.

28
TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi için kötü haber! Kriz patlak verdi

TRT tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir.''

38
TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi için kötü haber! Kriz patlak verdi

''Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.''

48