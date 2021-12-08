TRT 1 Teşkilat dizisindeki Çağlar Ertuğrul'a Hilal Kaplan'dan 'onurlu yaşa' tepki

TRT1'in ses getiren dizilerinden Teşkilat'ta Serdar rolünü canlandıran ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul Altın Kelebek Ödülleri'ne, ödül konuşmasıyla bu yıl damga vuran isimlerden oldu. Çağlar Ertuğrul'un sahnede Tamer Karadağlı'yı eleştiren jest ve mimikler kullanmasına hem destek hem de eleştiri geldi. Ertuğrul'a TRT'nin üst yönetim kadrosundan da "Simit sat, onurlu yaşa!" çağrısı geldi!