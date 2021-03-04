TRT 1 sevilen dizinin fişini çekti iddialı yapım için yolun sonu göründü

TRT 1 geçtiğimiz sezon yeni ve çok izlenen işlere imzasını attı. Gönül Dağı, Masumlar Apartmanı gibi diziler reytingleri salladı. Fakat televizyon ekranlarındaki sıkı rekabete TRT'nin bir dizisi dayanamadı. Uzun bir süredir yayımlanan dizisi için sona yaklaşıldı.