TRT 1 sevilen dizinin fişini çekti iddialı yapım için yolun sonu göründü
TRT 1 ekranlarında şoke eden bir gelişme yaşandı. Kanal, iddialı diziyi reytingleri yüzünden bitirme kararı aldı.
TRT 1 geçtiğimiz sezon yeni ve çok izlenen işlere imzasını attı. Gönül Dağı, Masumlar Apartmanı gibi diziler reytingleri salladı. Fakat televizyon ekranlarındaki sıkı rekabete TRT'nin bir dizisi dayanamadı. Uzun bir süredir yayımlanan dizisi için sona yaklaşıldı.
Dört senedir fenomen haline gelen yapım Payitaht Abdülhamid, yayımlandığı ilk günden beri ilgiyle izleniyordu. Fakat dizinin kemik kitlesi yeterli gelmedi.
Ciddi bir hayran kitlesine sahip olsa da Payitaht Abdülhamid, dizi için sona çok az kaldı. Bülent İnal'ın başrolünde yer aldığı Payitaht Abdülhamid, bu sezon düşen reytingler yüzünden final kararı aldı.
Bu hafta 141. bölümü ile ekrana gelecek tarihi dizi, 155. bölümle birlikte ekrana veda edecek.