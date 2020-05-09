MEDYA

TRT 1 Ramazan programında dikkat çeken eşcinsellik ve zina yorumu

TRT 1’de yayınlanan Ramazan Sevinci adlı programda konuşan İstanbul emekli Başvaizi Mustafa Akgül zina ve eşcinsellik il ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İstanbul emekli Başvaizi Mustafa Akgül, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kabul edilen 'İstanbul Sözleşmesi' için de 'Mevcut çektiğimiz sıkıntıdan dersimizi alalım. Mesaj iletmek istiyorum ne olur bunları çağdaş davranışlar olarak görmenin bize bir faydası yok diye altını çiziyorum' şeklinde konuştu.

Akgül, şu ifadeleri kullandı: "Bana göre bardağı taşıran şey, zinanın suç olmaktan çıkarılması ve eşcinselliğin normal kabul edilmesi, bu bir insan hakkıdır veya insan tercihidir diye normal ilan edilmesi bardağı taşırmıştır. Bütün parti liderlerine sesleniyorum ve diyorum ki ne olur kısa zamanda bir araya gelin ve şu İstanbul Sözleşmesi’yle zinanın suç olmaktan çıkarılması kararını iptal edin. Gelecek neslimizi kurtaralım. Mevcut çektiğimiz sıkıntıdan dersimizi alalım. Mesaj iletmek istiyorum ne olur bunları çağdaş davranışlar olarak görmenin bize bir faydası yok diye altını çiziyorum."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 4 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
9 MAYIS 2020 koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı! Sağlık Bakanı Koca corona virüs verilerini açıkladı
Erzincan'da 4.0 büyüklüğünde deprem! (9 Mayıs 2020)
Suudi Arabistan'da Prens Faysal bin Abdullah gözaltına alındı
Adana'da köpekleri döven adam ağız değiştirdi
Yunanistan, Kardak kayalıklarını Türkiye'ye bıraktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Almanya'da camiye çirkin saldırı kamerada
Şoke eden görüntü! Venezuela'da insan suretini andıran domuz dünyaya geldi
Murat Övüç'ün sevgilisi Amerika'da yaşayan bir Ermeni kendisi anlattı
60 saniyede bugün (09 Mayıs 2020)
Serenay Sarıkaya konuşamadı dillere düştü eski sevgilisi Kerem Bürsin'e benzetildi
Sedat Peker neden yurtdışına çıktığını açıkladı! Berat Albayrak ismiyle komplo
Sevda Noyan'ın skandal açıklamaları nedeniyle Kanal 7 özür diledi
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı istifa etti