TRT 1 Masumlar Apartmanı'nda o sahne Twitter'a damga vurdu herkes bunu konuştu

Başarılı senaryosuyla ilk günden beri çok konuşulan dizilerden biri olan Masumlar Apartmanı, dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle yine Twitter gündemine damga vurdu. Dizinin çok konuşulan sahnelerinden biri Safiye ve Gülben'in kavgası olurken ikinci sahne ise Han'ın İnci'ye itirafıydı. Dizinin dün akşam yayımlanan son bölümünde Han'ın kız isteme sürpriziyle Memduh ve İnci büyük şok yaşadı.