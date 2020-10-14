TRT 1 Masumlar Apartmanı'nda o sahne damga vurdu Twitter'da bakın ne yazdılar

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı, yine izleyiciyi ekranlara kilitledi. son bölümünde Han ve İnci ailelerinin baskılarından kaçmak için sürpriz bir evlilik yaptı. Han ve İnci evlendikleri açıklamayı isterken beklenmeyen olaylar nedeniyle bundan vazgeçtiler.