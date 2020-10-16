TRT 1 Masumlar Apartmanı itirafıyla şoke etti Nurgül Yeşilçay 'Biz daha önce çektik!'
Nurgül Yeşilçay'ın Masumlar Apartmanı dizisi hakkındaki itirafı duyanları şaşırttı. Yeşilçay, TRT 1 dizisindeki Safiye'yi biz daha önce çektik açıklaması yaptı.
Pandemi nedeniyle yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile düğününü ertelemek zorunda kalan Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken kameraların objektifine yakalandı.
Yeşilçay, yeni projesi hakkında konuşurken TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterini daha önce kendisinin oynadığını söyleyerek herkesi şaşırttı.
TRT ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı'nda Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterine benzer bir rolü üstlendiğini söyleyen Nurgül Yeşilçay, "Temizlik hastası bir kadını canlandıracağım. Ezgi Mola da oynuyor ama biz onlardan daha önce yaptık. Haziran'da çektik" diyerek yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.
Öte yandan yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yaptığı bilinen Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şunları söylemişti: