TRT 1 iki dizinin fişini çekmeye çok yakın Elimi Bırakma ve Şampiyon dizileri için flaş karar
Reytinglerde istediğini elde edemeyen Şampiyon ve son günlerde düşüş yaşayan Elimi Bırakma dizileri için TRT 1'den ilginç bir karar alındı.
Başrolünde Tolgahan Sayışman'ın bulunduğu ve yayın hayatına başlamadan önce reklamı bolca yapılan Şampiyon dizisi, Perşembe gününün en az izlenen dizilerinden biri olmuştu. TRT, buna daha fazla dayanamadı ve dizinin yayın gününü değiştirdi.
Şampiyon dizisinin yayın gününü Pazar'a çeken TRT, son haftalarda reyting sıralamasında istediğini elde edemeyen Elimi Bırakma dizisinin de yayın gününü değiştirdi. Sevilen dizi, bundan böyle Salı günü yayınlanacak.
Peki Elimi Bırakma'nın son bölümünde neler yaşandı?
Azra ve Cenk barışırlar, Azra evliliklerine bir şans daha verecektir. Bu durum Sumru’nun tekrar harekete geçmesine neden olur.
Ama Sumru’nun bilmediği bir şey vardır, Azra bu defa onun hamlelerine karşı hazırlıklıdır. Azra ve Cenk bir yandan kendi meseleleriyle uğraşırken diğer yandan da ailelerini bir arada tutmaya çalışırlar.