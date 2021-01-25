TRT 1 Gönül Dağı dizisindeki ayrılık sinyali seyirciyi isyan ettirdi kafalar karıştı
Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın rol aldığı Gönül Dağı dizisi yayınlanan 13. bölümü ile izleyenlerin kafasını karıştırdı.
TRT 1 ekranlarında yayımlanan, kısa sürede sevilen diziler arasında yerini alan Gönül Dağı, ekrana getirilen son bölümü ile kafaları karıştırdı. Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın rol aldığı TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 13. son bölümünde, birbirlerine olan aşklarını gizli tutmaya çalışan Ramazan ve Asuman arasındaki gelişme izleyenleri heyecanlandırdı.
Asuman’a kahvaltı hazırlayan Ramazan sevimli halleri ile seyircinin gönlünde bir kez daha taht kurmayı başardı. Asuman ise Ramazan’ın yanına babasından habersiz bir şekilde kaçıp geldiğini söyledi.
Ramazan ve Asuman birbirlerine sonunda sarıldı. Asuman’ın babasının her şeyi görmesi tüm dengeleri bir anda alt üst etti.
Celal Bey “Ben ne yapacağımı biliyorum” dedi ve Asuman’ı Ankara’ya annesinin yanına göndermek için hamlede bulunur. Celal Bey'in Asuman'ı gönderiyor olması ise 'diziden ayrılacak' iddialarını beraberinde getirdi.