TRT 1 fişini çekti Masumlar Apartmanı final yapıyor: Tarih belli oldu hayranlar isyanda
2 yıldır TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi belli oldu.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayımlanan Madalyonun İçi romanının "Çöp Apartman" bölümünden ekrana uyarlanan Masumlar Apartmanı, ilk bölümü 15 Eylül 2020'de ekrana geldi.
Kısa sürede büyük bir ilgi uyandıran dizi reytinglerde rekor kırmıştı.
Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılığı sonrası kan kaybeden dizi, Melisa Şenolsun'u transfer etmişti ama o da diziden geçen haftalarda ayrılmıştı.
Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunun Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleminden çıkan psikoloji ve dram türündeki diziden hayranlarını üzen haber geldi.