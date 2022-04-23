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TRT 1 fişini çekti Masumlar Apartmanı final yapıyor: Tarih belli oldu hayranlar isyanda

TRT 1 fişini çekti Masumlar Apartmanı final yapıyor: Tarih belli oldu hayranlar isyanda

2 yıldır TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi belli oldu.

TRT 1 fişini çekti Masumlar Apartmanı final yapıyor: Tarih belli oldu hayranlar isyanda

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayımlanan Madalyonun İçi romanının "Çöp Apartman" bölümünden ekrana uyarlanan Masumlar Apartmanı, ilk bölümü 15 Eylül 2020'de ekrana geldi. 

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TRT 1 fişini çekti Masumlar Apartmanı final yapıyor: Tarih belli oldu hayranlar isyanda

Kısa sürede büyük bir ilgi uyandıran dizi reytinglerde rekor kırmıştı. 

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TRT 1 fişini çekti Masumlar Apartmanı final yapıyor: Tarih belli oldu hayranlar isyanda

Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılığı sonrası kan kaybeden dizi, Melisa Şenolsun'u transfer etmişti ama o da diziden geçen haftalarda ayrılmıştı.

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TRT 1 fişini çekti Masumlar Apartmanı final yapıyor: Tarih belli oldu hayranlar isyanda

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunun Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleminden çıkan psikoloji ve dram türündeki diziden hayranlarını üzen haber geldi.

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