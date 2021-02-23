TRT 1 dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'ya Çukur'dan olay transfer!

Pazartesi akşamları yayınlanan dizi karşısında yıllardır devam eden iddalı rakipleri olsa da reyting listesinde kanalın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kemik bir seyirci kitleye sahip olan dizi her bölümü ile sosyal medyanın en çok konuştuğu diziler arasında oluyor.