TRT 1 dizisi Gönül Dağı setinde oyuncular ve 38 set çalışanı korona oldu
ESKİŞEHİR'de çekimleri yapılan Gönül Dağı dizi setinde koronavirüs paniği yaşandı. Başrol oyuncularının ve 38 set çalışanının korona pozitif olduğu ortaya çıktı.
TRT'de yayınlanan Gönül Dağı adlı dizi setinde başrol oyuncusu Gülsüm Ali İlhan’ın Koronavirüs testi pozitif çıkınca ekibin tamamına yapılan testler sonucu 38 kişinin daha Koronavirüs'e yakalandığı ortaya çıktı.
Eskişehir Sivrihisar’da çekimleri gerçekleştirilen dizinin setinde yapılan testler sonrasında oyuncu Ali Düşenkalkar’ın da hastalığa yakalandığı belirlendi. Karantinaya alınan çalışanlar sonrası dizinin çekimlerine ara verildi.
Gönül Dağı dizisinin konusu: Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi anlatılıyor.
Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek ekrana uyarlandı.