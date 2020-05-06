TRT 1 Benim Adım Melek yıldızı Rabia Soytürk Mustafa Mert Koç'a ders verdi

Yayımlandığı ilk günden beri merakla izlenen Benim Adım Melek dizisin de Defne ve Ömer karakterlerine hayat veren Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç, koronavirüs salgını nedeniyle hayranları için sete çıkamayınca canlı yayına çıktı.