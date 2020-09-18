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Tropik fırtına Yunan adası Zakynthos'u vurdu

İhlas Haber Ajansı

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'na ulaşan Medicane tropik fırtınasının etkisiyle ağaçlar devrilirken; elektrik kesintileri yaşandı.

Akdeniz'de nadir olarak görülen Medicane tropik fırtınası, İyon Denizi'nde Yunanistan'a bağlı Zakynthos Adası'na ulaştı.

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Tropik fırtına ağaçları devirirken; adanın farklı noktalarında elektrik kesintilerine neden oldu.

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Kıyıdaki bir tekne, fırtınanın etkisiyle batarken; diğer teknelerde de hasar oluştu.

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Ayrıca adadaki bir mezarlığın duvarının da kısmen yıkıldığı ifade edildi.

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