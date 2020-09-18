Tropik fırtına Yunan adası Zakynthos'u vurdu
Yunanistan'ın Zakynthos Adası'na ulaşan Medicane tropik fırtınasının etkisiyle ağaçlar devrilirken; elektrik kesintileri yaşandı.
Akdeniz'de nadir olarak görülen Medicane tropik fırtınası, İyon Denizi'nde Yunanistan'a bağlı Zakynthos Adası'na ulaştı.
110
Tropik fırtına ağaçları devirirken; adanın farklı noktalarında elektrik kesintilerine neden oldu.
210
Kıyıdaki bir tekne, fırtınanın etkisiyle batarken; diğer teknelerde de hasar oluştu.
310
Ayrıca adadaki bir mezarlığın duvarının da kısmen yıkıldığı ifade edildi.
410