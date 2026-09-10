Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi yarın açılacak
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
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Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 5. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK (Tüpraş)
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
13 Eylül Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir (Diyarbakır)
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)