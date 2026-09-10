Trendyol Süper Lig’de 5. haftanın hakemleri açıklandı!

Dört güne yayılacak olan futbol şöleninde haftanın açılışı, yarın akşam saat 20.00'de Beşiktaş'ın sahasında Erzurumspor FK'yi konuk edeceği mücadeleyle gerçekleşecek.

Şampiyonluk yarışını ve ligin alt sıralarını doğrudan etkileyecek zorlu randevularda görev alacak hakemler ve maç takvimi şu şekilde:

CUMA (YARIN)

20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK: Gürcan Hasova

12 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor - Çorum FK: Ali Şansalan

20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe: Ozan Ergün

20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Reşat Onur Coşkunses

13 EYLÜL PAZAR

17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Yasin Kol

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan

14 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen