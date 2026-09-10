Trendyol Süper Lig’de 5. haftanın hakemleri açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakem triolarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Dört güne yayılacak olan futbol heyecanında, haftanın açılışı yarın akşam oynanacak Beşiktaş - Erzurumspor FK mücadelesiyle yapılacak.
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Dört güne yayılacak olan futbol şöleninde haftanın açılışı, yarın akşam saat 20.00'de Beşiktaş'ın sahasında Erzurumspor FK'yi konuk edeceği mücadeleyle gerçekleşecek.
Şampiyonluk yarışını ve ligin alt sıralarını doğrudan etkileyecek zorlu randevularda görev alacak hakemler ve maç takvimi şu şekilde:
CUMA (YARIN)
20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK: Gürcan Hasova
12 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor - Çorum FK: Ali Şansalan
20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe: Ozan Ergün
20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Reşat Onur Coşkunses
13 EYLÜL PAZAR
17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Yasin Kol
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir: Cihan Aydın
20.00 Galatasaray - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan
14 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen